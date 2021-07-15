Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии подвела окончательные итоги голосования на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 11 июля, объявив партию "Есть такой народ" их победителем. Решение комиссии в четверг было опубликовано на ее официальном сайте.

По окончательным данным, за партию "Есть такой народ" отдали голоса 24,08% граждан (657 824 человека), и она делегирует в Народное собрание (однопалатный парламент) страны 65 депутатов. На второй позиции осталась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, за которую проголосовали 23,51% избирателей (642 165). Эта коалиция получит 63 депутатских мандата. На третьем месте находится Болгарская социалистическая партия, набравшая 13,39% голосов (365 695), она получит 36 мандатов. Партия "Демократическая Болгария" получила 12,64% голосов (345 329), она также получит 36 мандатов. Движение за права и свободы получило 10,71% голосов (292 439), ему достанутся 29 мандатов. Гражданская платформа "Встань. Мафия вон" набрала 5,01% голосов (136 879) и получила в парламенте 13 мест,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Активность избирателей оказалась рекордно низкой, на участки пришли 42,19% граждан, имеющих право голоса (2 775 410 человек).

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 11 июля, и прошли без серьезных нарушений. За 240 мест в 46-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 23 партий и коалиций.