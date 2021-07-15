Азербайджанские военные, пытая, вдохновлялись заявлениями своих высокопоставленных лиц: ЗПЧ РА

На заседании 47-й сессии Совета ООН по правам человека 12 июля Защитник прав человека Республики Армения выступил с видеообращением, что допустимо лишь лицам с международным статусом независимости «А», в котором было подчеркнуто, что азербайджанские военнослужащие, совершая пытки и обезглавливания армянских военнослужащих и мирных жителей, вдохновлялись заявлениями своих высокопоставленных чиновников. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Защитника прав человека.

Омбудсмен подчеркнул, что анализ действий и публичных заявлений властей Азербайджана доказывает существование расистской институциональной политики, доходящей до фашизма.

Основанные на фактах отчеты Защитника прав человека Армении подтверждают, что в настоящее время эта политика отражается и в действиях азербайджанских военнослужащих, незаконно находящихся на территории Республики Армения, у приграничных сел.

Всесторонний анализ более 300 видеозаписей пыток и бесчеловечного обращения азербайджанских вооруженных сил показал, что они были мотивированы заявлениями высокопоставленных азербайджанских официальных лиц.

Все это подтверждает и открытие в столице Азербайджана, так называемого, парка «Трофеи Победы» с выставленными восковыми фигурами и шлемами убитых армянских военнослужащих. Это парк закованных в цепи заложников. Это музей человеческих страданий, музей, созданный для пропаганды расизма. Все эти факты подтверждают геноцидальную политику Азербайджана в отношении населения Арцаха и Армении.