Фракция “Просвещенная Армения” не примет участия во внеочередном заседании НС

Фракция “Просвещенная Армения” не примет участия в созванном 15 июля внеочередном заседании НС.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции Эдмон Марукян.

“Дорогие соотечественники, сегодня в парламенте созвано внеочередное заседание, в повестку которого включен ряд спорных проектов.

Однако есть уже избранный новый парламент, который скоро получит свои мандаты. Нынешний парламент не должен принимать новых законов. Их должно обсудить, принять или отклонить формирующееся Национальное собрание 8-го созыва.

Следовательно, фракция “Просвещенная Армения” не будет обсуждать эти проекты, и не будет участвовать в созванном по этой повестке внеочередном заседании Национального собрания”, - написал Эдмон Марукян.

На внеочередном заседании НС будет обсужден законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы», представленный депутатами фракции «Мой шаг» Виктором Енгибаряном и Николаем Багдасаряном, которым предлагается сумму в 50 000 драмов в месяц, выделяемых на расходы, связанные с депутатской деятельностью, довести до 250 000 драмов.

В повестке дня также законопроекты О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О государственной пошлине», О внесении изменения в Закон Республики Армения «О внесении дополнения и изменений в кодекс Республики Армения «Об административных правонарушениях», законопроект О ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития «Программа улучшения пограничной региональной дороги Армения-Грузия (М6 Ванадзор-Баграташен)» (кредит № 3449-ARM).