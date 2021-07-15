«Ucom» на парламентских выборах отлично провел все технические работы по связи

ЗАО «Ucom» посредством недавно созданного веб-сайта прекрасно справилось с реализацией видеозаписи и одновременной прямой трансляцией всего процесса проведения голосования и подсчета результатов на 1 500 избирательных участках парламентских выборов, проведенных 20 июня 2021 года.

Вместо 1 500 камер, предусмотренных договором, были установлены 1 517. Всем политическим силам, участвующим в выборах, а также государственным органам была предоставлена возможность наблюдать за всем процессом парламентских выборов онлайн и в прямом эфире. Более 200 специалистов по проектированию, установке и обслуживанию оптоволоконной сети «Ucom» были направлены во все крупные города Армении, чтобы при необходимости оперативно реагировать на любые технические вопросы. Дежурным бригадам, находящимся в дата-центрах, расположенных по всей территории Армении, был предоставлен дополнительный инструментарий технических средств для немедленного устранения любой неисправности.

«За последние 2 месяца была проделана колоссальная работа, а с 19 по 21 июня весь технический персонал Ucom, включая всех наших специалистов по мобильной и фиксированной сетям, дежурил в режиме 24/7. С учетом объема, качества проделанной работы и коротких сроков на подготовку, у меня действительно есть все основания поздравить моих коллег с ответственным и профессиональным выполнением порученной им работы», - отметил генеральный директор компании «Ucom» Ара Хачатрян.

«Центральная избирательная комиссия Республики Армения высоко оценивает сотрудничество между комиссией и «Ucom». Компания во время досрочных выборов 20 июня совместно с комиссией реализовала масштабную программу. Профессионально обеспечив видеозапись процесса голосования, процесса подведения итогов, а также и одновременную онлайн-трансляцию в прямом эфире с более чем 1 500 участков, что, в свою очередь, способствовало повышению прозрачности в работе участковых избирательных комиссий и укреплению общественного доверия к избирательным процессам», - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Напомним, что во время внеочередного заседания 8 июня Центральная избирательная комиссия дала разрешение ЗАО «Ucom» осуществлять прямую трансляцию с 1 500 избирательных участков с целью видеозаписи процесса голосования, процесса подведения итогов голосования и одновременной онлайн-трансляции. Прямая трансляция велась посредством недавно созданного веб-сайта.