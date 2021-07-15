По состоянию на 11:00 15 июля в Армении подтверждено 163 новых случая заражения COVID-19, 126 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 5 662 теста. Всего проведено 1 253 024 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 226 949 случаев заражения COVID-19, 218 022 из которых вылечились, есть 4 556 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 261 пациентов.