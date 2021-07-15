В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства.

Будет обсужден законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы», представленный депутатами фракции «Мой шаг» Виктором Енгибаряном и Николаем Багдасаряном, которым предлагается сумму в 50 000 драмов в месяц, выделяемых на расходы, связанные с депутатской деятельностью, довести до 250 000 драмов.

В повестке дня также законопроекты О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О государственной пошлине», О внесении изменения в Закон Республики Армения «О внесении дополнения и изменений в кодекс Республики Армения «Об административных правонарушениях», законопроект О ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития «Программа улучшения пограничной региональной дороги Армения-Грузия (М6 Ванадзор-Баграташен)» (кредит № 3449-ARM).