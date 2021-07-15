Авиакомпания «Lufthansa» выходит на армянский рынок

10:48, 15 Հուլիս, 2021

Переговоры, длившиеся довольно долго, завершены, и «Lufthansa» 13 августа этого года выходит на рынок Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает компания «Международные аэропорты Армении». Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы Франкфурт-Ереван и Ереван-Франкфурт частотой 3 рейса в неделю.

Рейсы из Франкфурта в Ереван будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Еревана во Франкфурт - по понедельникам, средам и пятницам.

«Lufthansa» является частью «Lufthansa Group», которая в Армении уже имеет большое присутствие. «Austrian Airlines» выполняет рейсы из Вены в Ереван на протяжении последних 20 лет. «Brussels Airlines» предлагает 5 рейсов в неделю из Брюсселя в Ереван. «Eur Eurowings» с 5 августа 2021 года откроет прямые рейсы из Кельна.

«Как авиакомпания «Lufthansa Group», мы рады расширить наше присутствие в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване, чтобы представить наш новый маршрут Ереван-Франкфурт с тремя рейсами в неделю. После 20 лет эффективной эксплуатации рейсов «Austrian Airlines» в Ереван, начиная с 13 августа, еще один из наших основных перевозчиков, «Lufthansa», выйдет на рынок, предлагая пассажирам из Армении больше возможностей приобщиться к миру. С этими новыми подключениями группа «Lufthansa» вскоре предложит рейсы из Еревана в Вену, Брюссель, Кельн и Франкфурт с частотой до 16 рейсов в неделю», - отметил генеральный менеджер по продажам в Украине, Беларуси, Туркменистане и на Южном Кавказе Рене Коинчак.