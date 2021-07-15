Состоялось первое заседание жюри конкурса концепции восстановления квартала «Конд»

Состоялось первое онлайн-заседание жюри конкурса концепции восстановления района «Конд», которое провел председатель жюри, заслуженный архитектор Грачья Погосян. Как передает «Арменпресс», Комитет по градостроительству Армении сообщил, что обсуждался процесс организации работ, связанных с первым этапом, в ходе которого члены жюри высказали ряд предложений относительно сроков и процедуры оценки.

На первом заседании присутствовали члены жюри: председатель Комитета по градостроительству Армении Армен Гуларян, заместитель председателя комиссии Нуне Петросян, советник отдела архитектуры и градостроительства Мартун Григорян и специалист отдела международного сотрудничества и инвестиционных программ Давид Епископосян. На участие в конкурсе концепции реанимации района «Конд» зарегистрировано 45 заявок, окончательно подано 16.

В ходе онлайн-заседания жюри решило следующее заседание провести в Национальном музее-институте архитектуры им. Александра Таманяна Комитета градостроительства, до этого все присланные работы должны быть опубликованы.

10 марта 2021 года Комитет градостроительства Армении объявил двухэтапный концептуально-градостроительный конкурс на сохранение идентичности, регенерацию/модернизацию городской застройки района «Конд» Еревана.

В конкурсе приняли участие индивидуалы-архитекторы и архитектурные студии, консалтинговые фирмы, научные и неправительственные организации, различные консорциумы из других стран, которые имеют успешный опыт реализации проектов реставрации исторических городов и архитектурных вернакуляров без каких-либо ограничений.