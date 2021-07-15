Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Советник Байдена и главы МИД стран Центральной Азии обсудили обстановку в Афганистане

Советник Байдена и главы МИД стран Центральной Азии обсудили обстановку в Афганистане

Советник президента Соединенных Штатов по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл и главы МИД стран Центральной Азии в четверг обсудили в Ташкенте пути установления мира в Афганистане, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты придают большое значение сотрудничеству со странами региона в деле установления мира в Афганистане", - сказала Шервуд-Рэндалл, выступая перед участниками встречи. По ее словам, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и распространением наркотиков являются общими интересами всех стран - участниц встречи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В переговорах, которые прошли на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности", принял участие спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации