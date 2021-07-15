Госминистр провел совещание, касающееся охраны окружающей среды и управления природными ресурсами

14 июля государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян провел рабочее совещание, касающееся охраны окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и некоторым вопросам управления ими. Как передает «Арменпресс», отдел информации и связей с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах сообщил, что был обсужден широкий круг вопросов, связанных с охраной особо охраняемых территорий, природных экосистем, растительных и животных организмов.

«В нынешней ситуации, разумному и бережливому использованию природных ресурсов, лесных массивов нужно уделить должное внимание. В этом контексте необходимо поднять все существующие в сфере проблемы, согласовать работу уполномоченных органов, повысить уровень контроля», - отметил Артак Бегларян.

Госминистр выслушал предложения представителей заинтересованных структур и информацию о проделанных работах.

В завершение встречи Артак Бегларян поручил всесторонне изучить все существующие в сфере проблемы, в короткие сроки представить предложения по решению основных проблем.