Газета «Айастани Анрапетутюн»: Азербайджан продолжает дестабилизировать ситуацию

“Пока в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс над двумя военнопленными, Давидом Давтяном и Геворгом Суджяном, обвиняемых по статье 276 Уголовного кодекса Азербайджана (шпионаж), в результате стрельбы, спровоцированной азербайджанцами, в Армении погибает армянский военнослужащий.

Ерасх находится в часе езды от Еревана. Всего лишь. Это не Арцах, ни Гегаркуникская, ни Сюникская области Республики Армения, на территориях которых уже более двух месяцев находятся военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана. Ерасх находится в Араратской области, и казалось, что он не должен иметь ничего общего с Арцахом, к которому азербайджанцы стремились десятилетиями. Кстати, Тигранашен находится всего в 12-13 км от Ерасха, в 15 минутах езды на машине. Это дорога, которая соединяет столицу с Сюником. Очевидно, что стратегическая цель продвижения Азербайджана в направлении Ерасха - в случае возобновления возможных крупномасштабных боевых действий на участке Тигранашен, отрезать коммуникации, ведущие на Сюник. Тревоги ряда аналитиков и экспертов, что Азербайджан не ограничиться Арцахом, становятся все более реалистичными...».

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