Захарова отреагировала на слова Зеленского о языковом вопросе

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос языка в стране не следует больше поднимать, является проявлением дикой и антидемократичной логики киевских властей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная", - подчеркнула дипломат.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что вопрос языка в стране поднимать не нужно, так как на законодательном уровне на этом направлении все уже сделано. По его словам, в этом вопросе сложно найти справедливость.