«Худой мир лучше доброй ссоры»: Андрей Бельянинов об Армении и послевоенной ситуации

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, заслуженный экономист РФ Андрей Бельянинов рад, что Армения обретает политическую стабильность после прошлогодней войны и ее последствий. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в ходе видеомоста Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан.

Экономист отметил, что время покажет, о каких сложных и острых вопросах говорил президент России Владимир Путин на встрече 7 июля с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Москве.

Андрей Бельянинов в первую очередь подчеркнул важность прекращения боевых действий, отметив, что ситуация не очень стабильная и удовлетворительная, но, как говорится, «худой мир лучше доброй ссоры».

«Я очень рад, что Армения обретает политическую стабильность на фоне недавних боевых действий. Но с другой стороны, мир намного лучше такого конфликта. Думаю, время покажет. Пока что впечатления от событий, которые потрясли эти две страны, Армению и Азербайджан, очень свежие.

Я рад, что установился мир, потому что в рамках работ ассамблеи мы услышали мнения сторон, и, по сути, все пришли к одной мысли, что «ребята, давайте сядем за стол и договоримся», потому что война ни к чему хорошему не приведет», - сказал Андрей Бельянинов.

Российский экономист также отметил, что Армении в первую очередь следует увеличить численность населения.