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Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились: встреча продлилась более пяти часов

Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились: встреча продлилась более пяти часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходила во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, она продлилась более пяти часов.

"Переговоры закончились", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидеры беседовали в Константиновском дворце в Стрельне - ранее комплекс служил резиденцией великих князей Романовых, а сейчас используется в том числе для проведения официальных мероприятий, включая международные.

В разговоре Путин и Лукашенко затронули ситуацию в экономике, в сфере международных отношений. Белорусский президент обратил внимание на продолжающееся давление со стороны Запада. Он отметил, что стране удается выстоять в условиях санкций именно благодаря сохранившимся связям с Россией.

Это была уже четвертая личная встреча Путина и Лукашенко в 2021 году. До этого они виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории. Помимо этого президенты регулярно общаются по телефону.


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