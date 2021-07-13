Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, копию документа опубликовала пресс-служба МВД.

"В соответствии с частью первой статьи 18 закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" — говорится в тексте, подписанном Аваковым и опубликованном на странице МВД в Facebook.

Отставку министра должна утвердить Верховная рада.

Как уточнила в Facebook депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, парламент может рассмотреть его прошение в среду или в четверг.