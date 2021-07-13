Первопрестольный Св. Эчмиадзин отреагировал на озвученные в Шуши лживые заявления Пашазаде

Глава отдела Межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина протоархимандрит Шаге Ананян в беседе с Арменпресс прокомментировал озвученные главой управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в Шуши лживые заявления, а также рассказал о возможной встрече в формате Католикоса Всех Армян, Патриарха Всея Руси и главы управления мусульман Кавказа.

- Ваше Преподобие, как Вы прокомментируете озвученные главой управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в Шуши заявления о том, что церковь Св. Казанчецоц в Шуши якобы не имеет армянского происхождения?

- Несколько дней назад мы узнали из прессы, что в присутствии представителей различных религиозных конфессий Азербайджана глава управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде озвучил в Шуши очередные лживые заявления... Что мы можем сказать? Это типичный для Пашазаде стиль - интерпретировать реалии в соответствии со своими собственными интересами и представлениями.

Избегая рассуждений об оккупации большей части Арцаха, оставшихся без крова тысяч семей, осквернениях и разрушениях духовных и культурных ценностей Арцахской епархии, Пашазаде снова сослался на ложную повестку дня так называемой албано-удинской церкви и ее религиозных и культурных ценностей.

- Известно, что существует трехсторонний формат встреч с участием Католикоса Всех Армян, Патриарха Всея Руси и главы управления мусульман Кавказа, в рамках которого подписана декларация о мирном урегулировании нагорно-карабахского вопроса. Действует ли этот формат, возможны ли встречи и обсуждения в этом формате?

- Существует формат официальных трехсторонних встреч с участием Католикоса Всех Армян, Патриарха Всея Руси и главы управления мусульман Кавказа, в рамках которого на уровне лидеров были обсуждены возможности поиска пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем и, конечно же, многие другие связанные с этим вопросы.

Во время боевых действий в отдельном письме Его Святейшество Патриарху Кириллу выразил готовность встретиться с главой управления мусульман Кавказа в рамках трехстороннего формата, чтобы способствовать прекращению огня и восстановлению режима прекращения огня и мир ав регионе.

После 44-дневной войны Католикос Всех Армян написал официальное письмо Патриарху Кириллу, чтобы при посредничестве последнего отправился в Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Аллахшукюром Пашазаде, чтобы обсудить возвращение армянских военнопленных и сохранение нашего духовного и культурного наследия на территориях, который оказались под контролем Азербайджана.

Что касается заявления шейха уль-ислама о желании встретиться по каналам ООН, то это результат недоразумения. В США на встрече с представителем ООН армянский патриарх ответил на предложение последнего о встрече с шейхом Азербайджана, заявив, что уже проинформировал Патриарха Кирилла о своем согласии на проведение такой встречи в Москве.

Карен Хачатрян