Правительство продолжит поддерживать программы ФФА по развитию футбола: Никол Пашинян принял руководителей ФФА

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял председателя Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна и первого заместителя председателя ФФА Армена Никогосяна.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что футбол - одна из сфер, в которой наше общество видит реальные и существенные изменения. “ Должен подчеркнуть, что правительство приветствует эти изменения, поскольку они приносят очень хорошие результаты. Считаю важным подчеркнуть, что национальная сборная по футболу своими победами в очень сложный и тяжелый для нашей страны период фактически стала пионером по возвращению положительных эмоций страны и народа.

Конечно, роль этой функции сложно переоценить, с другой стороны, я не хочу, чтобы мы возлагали очень тяжелую ношу на плечи нашей сборной по футболу, сковывали ее в дальнейшем соревновании. Но я считаю важным, что в стратегии трансформации Армении до 2050 года мы подчеркнули, что ожидаем от национальной сборной Республики Армения очень конкретных результатов. Мы ожидаем, что к тому времени сборная не только выйдет в финал чемпионата Европы или мира, но и сможет выиграть призы.

Конечно, понятно, что это довольно сложный и долгий путь, но в любом случае развитие футбольной экономики и инфраструктуры важно не только в плане спорта, но и в плане организации социально-экономической жизни страны.

Так что, можете считать, что у вас есть поддержка правительства в этих программах, и естественно, мы сделаем все возможное по мере своих возможностей, чтобы поддержать процессы, которые начались в нашей футбольной жизни, и они были продолжены и доведены до конкретного разрешения”.

Армен Меликбекян поблагодарил Никола Пашиняна за озвученные оценки: “По сути, мы чувствовали поддержку правительства и различных органов в самые тяжелые моменты войны и после войны, потому что без этой поддержки в такой сложной ситуации было бы невозможно организовать встречи, которые мы были обязаны провести на международной арене.

Для нас очень важно, что в действительно трудные моменты футбол как социальное явление смог принести Армении некоторую поддержку. Сейчас, на более стабильном этапе, у нас есть цели. Скажу, что стратегия Федерации футбола Армении написана до 2025 года, и мы собираемся до этого периода выполнить минимальную задачу на 2022 или 2024 год: выйти в финальный этап чемпионата мира или Европы. Это отражено в нашей стратегии.

Конечно, все это невозможно сделать только силами Федерации футбола, и мы благодарны за поддержку и за будущую поддержку, которая, уверен, будет предоставлена, а мы постараемся выполнить поставленную перед нами задачу, потому что на данный момент сборная Армении достигла беспрецедентного в истории армянского футбола результата.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие ФФА и национальной сборной. У сборной три победы в трех стартовых играх, конечно, осенью у нас будут очень сложные игры, но в любом случае и футболисты, и тренерский штаб, и представители администрации ФФА понимают важность этих побед для страны”.

Никол Пашинян и руководители ФФА обсудили программы развития футбола в Армении, которые направлены на улучшение футбольной инфраструктуры, развитие детско-юношеского футбола, обеспечение прогресса молодежного и национального сборных, а также развитие клубного футбола.