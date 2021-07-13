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И.о. министра обороны Армении принял замначальника ГШ ВС РФ

И.о. министра обороны Армении принял замначальника ГШ ВС РФ

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 13 июля принял делегацию во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Сергеем Истраковым. Делегация ГШ ВС РФ прибыла в Республику Армения для участия в очередных штабных переговорах в рамках армяно-российского двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Сергей Истраков проинформировал Вагаршака Арутюняна о направлениях и объеме предстоящей работы, а также были намечены вопросы, которые будут обсуждаться в рамках двустороннего сотрудничества. 

В ходе встречи Арутюнян обозначил круг важнейших для армянской стороны вопросов.


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