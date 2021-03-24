Предстоящие на 14 июля мероприятия
18:33, Июль 13, 2021
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09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
10:45, 09.07.2021
“Ереванский бестселлер”: Лидирует “Баку”: армянская литература, июнь, 2021
- 21:27 Захарова отреагировала на слова Зеленского о языковом вопросе
- 21:00 «Худой мир лучше доброй ссоры»: Андрей Бельянинов об Армении и послевоенной ситуации
- 20:42 Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились: встреча продлилась более пяти часов
- 20:26 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку
- 19:51 Первопрестольный Св. Эчмиадзин отреагировал на озвученные в Шуши лживые заявления Пашазаде
- 19:14 Президент принял глав полиции, СНБ и Службы государственной охраны Армении
- 18:45 И.о. министра обороны Армении принял замначальника ГШ ВС РФ
- 18:33 Предстоящие на 14 июля мероприятия
- 18:33 Правительство продолжит поддерживать программы ФФА по развитию футбола: Никол Пашинян принял руководителей ФФА
- 18:13 В МИД приглашены главы ряда аккредитованных в Армении дипломатических представительств
- 18:01 КС отклонил некоторые ходатайства сил, а обсуждение других - отложил
- 17:34 Названа символическая сборная Евро-2020 по версии УЕФА
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-07-21
- 17:14 Азиатские индексы выросли - 13-07-21
- 17:10 Блок «Армения» считает политическим преследованием уголовные дела в отношении руководителей общин Сюник
- 16:27 Чем обусловлена активность иностранцев, желающих вакцинироваться в Армении
- 16:20 Талибы заявили, что афганская территория не будет использована против других стран
- 15:47 Симфонический оркестр и 15-летний пианист Дмитрий Ишханов посвятят концерт 100- летию Э. Мирзояна
- 15:30 Более 28,6 млн человек в России привились от коронавируса
- 15:28 На номер 119 горячей линии Аппарата президента Арцаха за прошедшую неделю поступило 314 звонков
- 15:21 Члены неких партий и блоков оскорбили сотрудников «Юкома»: компания призывает соблюдать этику
- 15:12 Состоялось заседание Совета безопасности
- 15:07 Концерты, гастроли, записи: Симфонический оркестр подвел итоги концертного сезона 2020-2021
- 14:53 В Иране заявили о готовности освободить американских заключенных в обмен на иранских в США
- 14:44 Карта IDBank-а Visa Digital: еще один ключ к онлайн и бесконтактным платежам
17:50, 10.07.2021
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17:39, 09.07.2021
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09:15, 09.07.2021
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17:17, 11.07.2021
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14:11, 06.07.2021
Просмотрели 866 раз На участке Верин Шоржа азербайджанские военнослужащие открыли стрельбу