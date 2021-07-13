КС отклонил некоторые ходатайства сил, а обсуждение других - отложил

Конституционный суд решил отложить обсуждение некоторых ходатайств политических сил относительно получения информации от разных структур, другая часть ходатайств была отклонена. Как сообщает Арменпресс, ранее представители политических сил настаивали на своих ходатайствах.

Решение суда по ходатайствам представил председатель Конституционного суда Арман Диланян. Он отметил, что партия «Пробуждение» запросила у СНБ информацию о том, когда каждый из участвовавших в выборах граждан покинул государственную границу Армении, когда вернулся, как было представлено количество граждан, подписавших избирательные списки, однако не находились в Армении.

Партия запросила информацию у Комитета государственных доходов и аппарата премьер-министра о количестве государственных служащих и у министерства территориального управления и инфраструктуры о том, как долго избирательные участки были без электричества и по каким причинам.

«Суд решил отклонить все эти ходатайства. Суд решил отложить ходатайство, которое касается количества военнослужащих, участвовавших в выборах», - сказал председатель Конституционного суда.

По словам Диланяна, что касается ходатайства о вызове президента республики в качестве свидетеля, то оно не обсуждалось в Конституционном суде, учитывая, что по содержанию оно относилось к ходатайству в рамках поданного судьей Грайром Товмасяном.

Суд отклонил ходатайство представителя блока «Честь имею» Давида Арутюняна. «Некоторые ходатайства представителя блока «Армения» Арама Вардеваняна были отклонены, некоторые отложены», - добавил Диланян.

Ответчик в лице председателя ЦИК Тиграна Мукучяна представил свои замечания по некоторым ходатайствам.

«Есть ходатайства, в связи с которыми должно быть выяснено, возможно ли выполнить это требование. Например, одно из ходатайств касалось проверки въезда и выезда всех избирателей из Республики Армения. Нет проблем, информация с электронных устройств может быть предоставлена, но будут ли эти базы данных совместимыми, поскольку может быть другое программное обеспечение? Поэтому в таких вопросах есть необходимость уточнить, чтобы потом не выяснилось, что на самом деле ходатайство было удовлетворено, но на практике сделать это технически невозможно», - сказал Мукучян.

Свои замечания представили представители третьей стороны, партии «Гражданский договор».

В КС обсуждается вопрос о проведении заседания за закрытыми дверями.