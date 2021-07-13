Названа символическая сборная Евро-2020 по версии УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал состав символической сборной завершившегося чемпионата Европы — 2020.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, в команде оказалось сразу пятеро представителей Италии, которая выиграла турнир. Второго финалиста — Англию — представляют трое игроков. При этом в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата — португальскому нападающему Криштиану Роналду. Нет в команде и чешского форварда Патрика Шика, который, как и Роналду, забил пять мячей, но уступил ему по дополнительным показателям.

Символическая сборная Евро-2020: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Кайл Уолкер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).