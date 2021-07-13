Азиатские индексы выросли - 13-07-21
ТОКИО, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.52% и составил 28718.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.73% и составил 1967.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.53% и составил 3566.52 пункта, а HANG SENG вырос на 1.63% и составил 27963.41 пункта.
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