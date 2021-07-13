Блок «Армения» считает политическим преследованием уголовные дела в отношении руководителей общин Сюник 

Блок «Армения» видит политический контекст в уголовном преследовании руководителей некоторых общин Сюникской области. Как сообщает Арменпресс, об этом лидеры блока заявили на пресс-конференции 13 июля.

«Сегодня преследуются члены совета входящей в блок «Армения» партии «Возрождающаяся Армения»,они же главы общин Сюникской области», - сказал лидер партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян.

Он напомнил, что суд принял решение об аресте бывшего главы Мегри Мхитара Закаряна на 2 месяца, до этого был арестован мэр Каджарана Манвел Парамазян. По словам Акопяна, в ЦИК уже подано ходатайство о согласии привлечь к уголовной ответственности мэра Сисиана Артура Саркисяна. Акопян также напомнил, что преследуется глава общины Гориса Аруш Арушанян.

Он спросил, почему после выборов. «По нашей оценке, это политическое преследование, политические репрессии, политический террор», - сказал Акопян.

Член блока и представитель Верховного совета АРФД Ишхан Сагателян сказал, что они связывают все это с болезненными решениями, ожидаемыми в Армении в ближайшем будущем. «Политические преследования продолжаются, мы будем бороться со всем этим всеми возможными средствами, чтобы не позволить сломить сопротивление нашего народа, изолировать наших сторонников путем незаконных обвинений», - сказал Сагателян.