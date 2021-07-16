“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за июнь.

На первом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Это история о мечте и о твердом намерении осуществить ее. В ней есть мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой жизни и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

На втором месте книга Шарля Азнавура “Мой отец, этот великан”. Азнавур представляет 16 новелл, украшенных юмором и воображением, которые полны сюрпризов, драматизма и философии счастья. 16 новелл и рассказов, написанных великим шансонье за долгие годы его жизни, и теперь представленных в одном сборнике. Перевел: Самвел Гаспарян.

Книга Салли Руни “Нормальные люди” занимает третье место. Коннелл и Марианна выросли в одном маленьком провинциальном городке, но на этом их схожесть заканчивается. В школе Коннелл известен и любим, а Марианна одинока. Но стоило им один раз поговорить, как их жизни в корне изменились. Год спустя они оба учатся в Тринити-колледже в Дублине. Марианна попадает в новую социальную среду, а Коннелл играет второстепенную роль робкого и нерешительного подростка. В колледже Марианна и Коннелл иногда бывают и вместе, но чаще, они заинтересованы другими. Но, тем не менее, их притягивает друг к другу словно магнитом, потому что они чувствуют непреодолимую привязанность. Перевела Астхик Саргсян.

“Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса занимает четвертое место. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевела Астхик Атабекян.

Пятое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел: Ованнес Айвазян.

На шестом месте - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На седьмом месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимое чадо на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела книгу Наира Арутюнян.

На восьмом месте - повесть Зары Бабаян “Заново рожденные”. Это история дает возможность полностью, до конца раскрыть всю трагедию геноцида. История сколь невероятная, столь и правдивая, настоящая, чудесная. Переводчик: Нерсес Атабекян.

“Моя гениальная подруга” Елены Ферранте - на девятом месте. Главные героини - вспыльчивая Лила и автор книги Елена. Они становятся женщинами, матерями, лидерами и всегда поддерживают сложную, иногда противоречивую дружбу. В романе сплетены истории Лилы и Елены, от их судьбоносной встречи в возрасте 10 лет до школьной юности. Роман “Моя гениальная подруга” - это трогательное созерцание, раскрывающее сущность дружбы, это история целой нации. Через истории жизни этих двух женщин Ферранте рассказывает историю района, города, страны, которая со временем меняет отношения между двумя главными героинями. Переводчик: Дженни Филян.

И на десятом месте роман Джорджа Оруэлла “1984”. Этот популярный роман, опубликованный в 1949 году, на территории бывшего СССР впервые вышел в свет в 1988 году. В разные времена, в разных странах, по разным причинам роман периодически запрещался, иногда и по смешным. В 2009 год журнал “The Times” включил роман в список 60 лучших книг, изданных за последние 60 лет, а журнал “Newsweek” в списке 100 лучших книг всех времен и народов роману “1984” уделил второе место. Перевела Астхик Атабекян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).