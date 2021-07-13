Талибы заявили, что афганская территория не будет использована против других стран

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не позволит другим группировкам использовать афганскую территорию для создания угроз безопасности другим странам. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается иностранцев, желающих использовать Афганистан в качестве базы [для нанесения ударов] против других государств, мы ["Талибан"] взяли на себя обязательство, что не примем их, будь то одиночки или группировки, настроенные против любой другой страны, включая Китай, - приводит его слова во вторник газета Nation. - Мы не допустим в Афганистане ни открытой вербовки, ни обучения, ни сбора средств для какой-либо группировки."

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после сделанного 14 апреля президентом США Джо Байденом заявления о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на начало июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. На данный момент движение "Талибан" контролирует районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.