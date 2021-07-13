Симфонический оркестр и 15-летний пианист Дмитрий Ишханов посвятят концерт 100- летию Э. Мирзояна

Государственный симфонический оркестр Армении заключительный вечер летнего сезона 2020-2021 годов посвятит 100-летию великого композитора, педагога, народного артиста Республики Армения, деятеля культуры, общественного деятеля Эдуарда Мирзояна. Концерт состоится 15 июля в Концертном зале Арама Хачатуряна.

Как сообщает Арменпресс, на вечере с Симфоническим оркестром выступит 15-летний пианист Дмитрий Ишханов, лауреат ряда международных конкурсов. Он исполнит Концерт для фортепиано № 3 до минор, ч. 37 Людвига ван Бетховена и ряд других произведении.

Концертом будет дирижировать художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Армении, главный дирижер Сергей Смбатян.

«К 100-летию со дня рождения Эдуарда Мирзояна мы представим его симфонию, которую наш оркестр впервые исполнил в Берлине, после чего государство решило, что наш оркестр должен быть государственным», - заключил Сергей Смбатян.

Говоря о пианисте Дмитрие Ишханове, дирижер подчеркнул, что Ишханов достаточно известен, он выступает с разными оркестрами и дирижерами, он представлял Мальту в конкурсе молодых музыкантов «Евровидение» и был самым молодым участником этого конкурса.

Присутствовавший на встрече Дмитрий Ишханов рассказал, что начал заниматься музыкой в трехлетнем возрасте. «Меня в музыку ввела моя няня, хотя мои родители были против. Сначала я пел, потом играл на электрическом пианино. Я родился в Москве, потом переехал на Мальту. Когда мы поняли, что я серьезно отношусь к музыке, мы решили переехать в Кельн, где есть больше возможностей», - рассказал пианист, добавив, что потом он вернулся на Мальту, чтобы закончить школу, и в ближайшем будущем собирается продолжить свое образование в Зальцбурге.

Дмитрий Ишханов любит исполнять произведения Шопена, Бетховена. Он считает Шопена композитором для души, а Бетховена - композитором-логиком. Любит Евгения Кисина и других известных пианистов, но старается выработать свой собственный стиль.

Касаясь концерта с симфоническим оркестром, Ишханов сказал, что ожидается эмоционально насыщенный вечер. С Сергеем Смбатяном он знаком давно и с радостью будет сотрудничать с Симфоническим оркестром.