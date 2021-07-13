Члены неких партий и блоков оскорбили сотрудников «Юкома»: компания призывает соблюдать этику

В поствыборный период в ЗАО «Юком» поступили заявки от ряда партий и блоков на получение видеозаписей процесса проведения голосования, подсчета результатов и одновременной трансляции в интернете процесса с 1 500 избирательных участков. Как передает «Арменпресс», компания об этом распространила заявление.

«С согласия Центральной избирательной комиссии и в случае предъявления соответствующих носителей информации, компания Ucom в возможные кратчайшие сроки предоставила всем заявителям необходимые видеозаписи. Более того, в некоторых случаях, учитывая актуальность проблемы, после получения разрешения от ЦИК, Компания по собственной инициативе для ряда партий и блоков предоставила и возможность неограниченного скачивания необходимой информации из своей электронной базы данных.

Несмотря на усилия компании по предоставлению вышеуказанной информации, к сожалению, были случаи, когда заявители позволяли себе очевидные и необоснованные оскорбления как во время телефонных разговоров с сотрудниками Компании, так и во время онлайн выступлений.

Добрая репутация компании, и в частности, ее сотрудников, для компании имеет принципиальное значение. Компания не потерпит никаких попыток опорочить ее, особенно в тех случаях, когда она сделала больше, чем необходимо было для удовлетворения полученного запроса. Призываем в высказываниях в адрес Компании и ее сотрудников впредь оставаться в рамках этики и хорошего тона, тем самым способствуя развитию партнерских отношений», - сказано в заявлении компании Ucom.