Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль

Состоялось заседание Совета безопасности

Состоялось заседание Совета безопасности

Под председательством и. о. премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.


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