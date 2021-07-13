Концерты, гастроли, записи: Симфонический оркестр подвел итоги концертного сезона 2020-2021

В 2020-2021 годах Государственный симфонический оркестр Армении инициировал конкурсы, фестивали, дал благотворительные концерты, гастролировал не только по Армении, но и за рубежом.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 13 июля художественный руководитель оркестра, главный дирижер Сергей Смбатян подвел итоги работы проделанной за два года.

Он сказал, что это был непростой период, но у них были и большие достижения, они работали с разными музыкантами, за концертный сезон 2020-2021 годов дали 40 концертов. Шесть концертов прошли онлайн. Один концерт состоялся в Ширакской области, один концерт в Арцахе.

«В сложных условиях пандемии мы даже смогли выехать на гастроли за границу. Мы дали четыре концерта в Дубае, где работали с обладателями первых премий Музыкального конкурса Королевы Елизаветы, что является большим достижением. Он впервые проводился в Дубае. Получил большой отклик и был освещен в СМИ», - сказал он. В течение концертного сезона оркестр организовал Международный музыкальный фестиваль «Армения», исполнив 5 концертных программ с участием известных солистов. Также и Фестиваль армянского композиторского искусства, посвященный юбилеям великих армянских композиторов. «Говорят, что это узкий профессиональный фестиваль, но после него бывает много важных последствий. Наши композиторы были очень воодушевлены. В профессиональном плане это один из важнейших фестивалей», - сказал Смбатян.

Дирижер сообщил, что Международный фестиваль Арама Хачатуряна проводится онлайн. Смбатян считает, что по шкале удовлетворенности аудитории онлайн формат не уступает офлайновому.

«Очень важно, что в этом году состоялся и Международный конкурс дирижеров имени Арама Хачатуряна. Он нашел большое признание на международной арене, потому что конкурс Хачатуряна выявил талантливых дирижеров. Оркестр работал с разными дирижерами, что было довольно интересно», - рассказал он.

В октябре-ноябре 2020 года по инициативе оркестра прошли благотворительные концерты под открытым небом, выручка от которых была передана в Фонд страхования военнослужащих.

В концертный сезоне оркестр выступил и со специальными проектами. Был исполнен концерт мелодий из мультфильма «Ледяное сердце». В благотворительной программе приняли участие дети погибших в Арцахской войне, переехавшие в Армению из Арцаха.

Меломаны в концертном сезоне смогли насладиться и программами “Симфонический Голливуд”, “Симфонический Арменфильм”, а 24 июля детям будет представлена известная музыкальная сказка Дэна Брауна «Звериная симфония».

Симфонический оркестр записал балет Эдуарда Айрапетяна “Волшебные кнопки”, Лирическую поэму Джона Тер-Тадевосяна, произведения Тиграна Мансуряна и Александра Спендиаряна.

Сергей Смбатян сообщил, что новый концертный сезон начнется в сентябре.