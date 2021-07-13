Реставрируется церковь Св. Богоматери в Бнунисе

Работы по реставрации церкви Сурб Аствацацин в Бнунисе Сюникской области и частичному благоустройству ее территории завершатся в конце года.

В 2020 году в селе Бнунис Сюникской области Армении начались реставрационные работы церкви Сурб Аствацацин 19-го в. (памятник республиканского значения).

Как передает «Арменпресс», проектно-сметная документация церкви в 2016 году была осуществлена при материальном содействии 83-летней благотворительницы Розы Минасян, а работы по восстановлению и частичному благоустройству территории осуществляются на средства государственного бюджета.

Работы проводятся под авторским и техническим контролем уполномоченного органа, и в текущем году будут завершены.