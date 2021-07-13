Совет старейшин Еревана выделит более 11 млн драмов для сел Корнидзор и Айгедзор

На внеочередном заседании Совет старейшин Еревана принято решение о выделении средств из административной части резервного фонда бюджета на 2021 год города Еревана для сел Корнидзор Тегской общины Сюникской области и Айгедзор Бердской общины Тавушской области.

Как сообщает «Арменпресс», на реализацию благоустройств в этих селах будет выделено более 11 млн драмов. Из административной части резервного фонда бюджета 2021 г. города Еревана 3 млн драмов будет выделено на приобретение и установку детских площадок для парка, строящегося в селе Корнидзор общины Тег Сюникской области, имеющего самую большую протяженность границы.

«В рамках проекта 8 миллионов 622 000 драмов из административной части резервного фонда бюджета города Еревана на 2021 год будет выделено на улучшение условий детского сада села Айгедзор Бердской общины Тавушской области», - рассказал заместитель мэра Еревана Сергей Нерсесян. Решение принято 33 голосами «за» и 1 «против».