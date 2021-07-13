Визовый центр Испании с 14 июля возобновляет работу

Визовый центр Испании, действующий в Ереване, с 14 июля возобновит работу.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Испании сообщает, что сертификат вакцинации при въезде в Испанию не требуется.

“Испанский визовый центр “BLS International Armenia”, действующий в Ереване, с 14 июля возобновляет выдачу виз туристам, желающим поехать из Армении в Испанию. Для въезде в Испанию вакцинация не обязательна, достаточно предъявить отрицательный результат теста ПЦР”, - сообщили в посольстве.