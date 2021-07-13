С августа в Армении начнет действовать модернизированная криогенная станция

Новое оборудование криогенной станции Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна скоро прибудет в Армению. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт), почетный профессор кафедры физики Франк М. Фраймана Университета Нотр-Дам Ани Абраамян отметила, что оборудование будет введено в эксплуатацию сразу после его получения.

«Как вы знаете, наш институт производил кислород в меру своих возможностей. В какой-то момент прошлого года мы обеспечивали ереванские больницы 95% кислорода. Опасность заключалась в том, что оборудованию центра уже 65 лет, и оно ломался каждые две недели. Мы модернизируем криогенную станцию при содействии врачей и организаций армянской диаспоры США. Мы можем быть уверены, что оно 50 лет будет работать на полную мощность», - сказала Ани Абраамян.

Она сообщила, что модернизированная станция будет сдана в эксплуатацию 13 августа, и обеспечит кислородом не только больнице Еревана, ни другие больницы Армении.

«Как вы знаете, во время войны нам приходилось привозить жидкий кислород из Грузии. Благодаря этой модернизированной криогенной установке мы сможем удовлетворить все наши потребности в кислороде. Кстати, качество кислорода, производимого этой модернизированной установкой, будет намного выше. Мы сможем использовать его и для науки», - добавила Ани Абраамян.