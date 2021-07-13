Новые перспективы развития армянского бокса: Карен Гилоян принял председателя AIBA

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян принял президента Международной федерации бокса (AIBA) Умара Кремлева.

Как передает «Арменпресс», приветствуя визит Умара Кремлева в Армению, Карен Гилоян отметил значение сотрудничества с Международной федерацией бокса и выразил готовность предпринять все необходимые шаги в этом направлении.

«Армянский бокс выходит на новый путь развития. У нас есть возможность вести полноценный диалог с Международной спортивной федерацией о перспективах развития, проводить международные турниры в нашей стране. В этом контексте я гарантирую содействие государства. Мы хотим активизировать партнерство, сделать его более продуктивным», - сказал он, подтвердив готовность поддержать инициативы Международной федерации.

Умар Кремлев, поблагодарив за теплый прием, заявил, что международная организация желает существующему сотрудничеству придать новое качество. Президент Международной федерации бокса положительно отреагировал на предложение организовать крупный турнир в Армении, не исключив даже возможности проведения чемпионата Европы среди взрослых в нашей стране.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за организацию выборов в Армянскую федерацию бокса на высоком уровне. В лице Ованнеса Овсепяна Федерация бокса Армении имеет очень активного и инициативного лидера. AIBA предпринимает активные шаги по дальнейшему укреплению места бокса в мировом спорте, по восстановлению лучших традиций этого вида спорта, она открыта для сотрудничества. Я очень уважаю Вашу страну, людей, которые так тепло относятся к спорту», - сказал Умар Кремлев.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Президент Международной федерации бокса пригласил Карена Гилояна на чемпионат мира по боксу, который состоится в Сербии в октябре, на что заместитель министра НОКС дал положительный ответ.