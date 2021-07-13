Глава МОК назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во вторник в ходе встречи с главой оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото назвал Токио наиболее подготовленным к проведению Олимпийских игр городом. Трансляцию встречи вел телеканал NHK.

"Вам удалось сделать Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр. Это еще более значимо в нынешних сложных обстоятельствах. Вы и ваши коллеги можете быть полностью довольны уже проделанной работой. Однако до начала соревнований осталось 10 дней, а это значит, что еще многое необходимо сделать. Наша задача будет выполнена, лишь когда спортсмены покинут Токио", - подчеркнул глава МОК.

В разговоре с Хасимото Бах также упомянул о значимости мнения японцев для организаторов соревнований. "Наша общая цель - надежное и безопасное проведение Игр для атлетов, спортивных делегаций и, что наиболее важно, жителей Японии. Они могут быть уверены в нашей подготовке к организации соревнований, включающей наиболее суровые меры по предотвращению распространения коронавируса и международную программу по проведению вакцинации [участников Игр]", - отметил президент МОК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

17 мая опрос газеты Asahi продемонстрировал, что за отмену Олимпиады в Токио выступают 43% японцев, за повторную отсрочку соревнований - 40% жителей страны.

Бах прибыл в Японию 8 июля, первые три дня пребывания в стране он провел на самоизоляции в гостинице. На 16 июля у президента МОК запланирована поездка в Хиросиму. Во время пребывания в Японии Бах, который предварительно привился от нового коронавируса, будет соблюдать все необходимые ограничения и правила поведения, установленные организаторами Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.