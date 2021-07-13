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Новая книга Израэля Чарни раскрывает давление Анкары на Израиль по вопросу Геноцида армян

Новая книга Израэля Чарни раскрывает давление Анкары на Израиль по вопросу Геноцида армян

Известный геноцидовед Израэль Чарни призывает правительство Израиля признать Геноцид армян. Как сообщает «Арменпресс», вышла в свет новая книга ученого “Неудачный ответ Израиля на Геноцид армян. Отрицание, государственный обман, истина против политизации истории”, в которой ученый рассказывает, как Турция продолжает оказывать давление на Израиль, чтобы тот не признал Геноцид армян.

Стратегия давления состоит в том, чтобы отказаться от использования термина «геноцид армян», запретить армянам участвовать в конференциях по геноциду и отменить конференции, в которых участвуют и армяне.

Газета “The Jerusalem Post”, обращаясь к книге Чарни, отмечает, что автор признает, что Турция всегда возражала против обсуждения Израилем вопроса Геноцида армян, и эта страна выполняла требования турецкой стороны. Более того, долгое время существовало мнение, что Анкара даже начала угрожать евреям, живущим в Турции, если ее требования не будут выполнены. В книге рассказывается, что Турция объявила, что закроет пути беженцам из Сирии, Ирана и Ирака. Согласно труду Чарни, именно это и заставляет Израиль выполнять требования Турции.

Книга известного израильского геноцидоведа Израэля Чарни отражает позицию Израиля по вопросу Геноцида армян и призывает к тому, что еврейское государство должно признать все геноциды.


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