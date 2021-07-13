Новая книга Израэля Чарни раскрывает давление Анкары на Израиль по вопросу Геноцида армян

Известный геноцидовед Израэль Чарни призывает правительство Израиля признать Геноцид армян. Как сообщает «Арменпресс», вышла в свет новая книга ученого “Неудачный ответ Израиля на Геноцид армян. Отрицание, государственный обман, истина против политизации истории”, в которой ученый рассказывает, как Турция продолжает оказывать давление на Израиль, чтобы тот не признал Геноцид армян.

Стратегия давления состоит в том, чтобы отказаться от использования термина «геноцид армян», запретить армянам участвовать в конференциях по геноциду и отменить конференции, в которых участвуют и армяне.

Газета “The Jerusalem Post”, обращаясь к книге Чарни, отмечает, что автор признает, что Турция всегда возражала против обсуждения Израилем вопроса Геноцида армян, и эта страна выполняла требования турецкой стороны. Более того, долгое время существовало мнение, что Анкара даже начала угрожать евреям, живущим в Турции, если ее требования не будут выполнены. В книге рассказывается, что Турция объявила, что закроет пути беженцам из Сирии, Ирана и Ирака. Согласно труду Чарни, именно это и заставляет Израиль выполнять требования Турции.

Книга известного израильского геноцидоведа Израэля Чарни отражает позицию Израиля по вопросу Геноцида армян и призывает к тому, что еврейское государство должно признать все геноциды.