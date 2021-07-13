Сотрудничество между Францией и Арменией в сфере наследия вступает в новый этап

Франция содействует Армении в деле сохранения и восстановления ее наследия. На этой неделе посольство Франции в Армении организует первые учебные курсы Национального института наследия (NIH) для специалистов армянских учреждений при участии директора NIH Шарля Персоназа. Эти курсы проводятся в Матенадаране, символическом месте хранения армянского наследия. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Франции в Армении.

Курсы являются первым этапом долгосрочного сотрудничества между Францией и Арменией в области наследия, цель которого - стать частью регионального менталитета. Сотрудничество заключает в себе:

Пятилетний цикл обучения армянских специалистов

Образовательные проекты с привлечением французских и армянских специалистов и студентов.

Обмен студентами в области сохранения наследия

Реставрацию объекта армянского наследия совместной с французскими экспертами командой.

По этому поводу посол Франции в Армении Джонатан Лакотт отметил, что армянское наследие является частью всемирного наследия человечества, и этими действиями Франция поддерживает Армению, чтобы обеспечить его защиту и признание.