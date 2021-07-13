Присутствие азербайджанских военных на границе является нарушением права жителей на жизнь: ЗПЧ

Факты, собранные Омбудсменом Арманом Татояном, и анализ ситуации доказывают, что присутствие военных Вооруженных сил Азербайджана на пограничных участках Сюникской и Гегаркуникской областей, согласно Европейской конвенции, является нарушением права жителей приграничных общин на жизнь.

Как сообщает «Арменпресс», Омбудсмен на пресс-конференции заявил, что есть прецедентная практика, и это можно обосновать тем, что их присутствие само по себе является нарушением права жителей приграничных общин на жизнь.

“Есть разные составляющие: пропаганда ненависти и вражды со стороны Азербайджана, те военные преступления, которые были совершены всего несколько месяцев назад, пытки и др. Учитывая, что военные находятся в прямом подчинении властей Азербайджана, в частности президента Азербайджана Ильхама Алиева, то они и реализовывают эту политику. Тем более, что периодически бывает и стрельба”, - сказал Арман Татоян.

Защитник прав человека коснулся и права на личную свободу и неприкосновенность, которые также нарушаются Азербайджаном.

“Это касается жителей всей приграничной части Сюникской и Гегаркуникской областей. Речь идет об использовании пастбищ, использовании земель на праве собственности, использовании пашни, использовании домов”, - сказал Татоян.

Азербайджан нарушает и право на свободное передвижение. По словам Армана Татояна, присутствие азербайджанских военных на дорогах Армении, соединяющих общины Сюника, ограничивает свободное передвижение жителей.

“Жители избегают вечерних поездок, например, по дороге Горис-Капан, но в основном поездок из Капана в Чакатен и в другие села. Речь и об их флагах и указателях, азербайджанцы используют их в целях запугивания”, - заключил Арман Татоян.