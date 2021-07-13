Временно будет прекращена подача газа некоторых районов Раздана, села Айриван Гегаркуникской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что с целью проведения плановых работ 14-го июля с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача газа центра и района Макраван города Раздан Котайкской области. С 09:00 до 18:00 села Айриван Гегаркуникской области.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения»