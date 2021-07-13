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Член Совета старейшин партии от блока партий “Мой шаг” Сурен Оганян прекращает полномочия

Член Совета старейшин партии от блока партий “Мой шаг” Сурен Оганян прекращает полномочия

Член Совета старейшин Еревана от блока партий “Мой шаг” Сурен Оганян представил заявление о прекращении полномочий.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана сообщил первый заместитель мэра Грачья Саргсян.

“Мандат Сурена Оганяна был передан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Диане Керобян”, - сказал Саргсян и поздравил Диану Керобян.

Вице-мэр также отметил, что председатель постоянной комиссии Совета старейшин Еревана по вопросам культуры, образования и социальных вопросов Сатеник Мкртчян также представила заявление о прекращении своих полномочий.


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