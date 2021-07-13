Член Совета старейшин партии от блока партий “Мой шаг” Сурен Оганян прекращает полномочия

Член Совета старейшин Еревана от блока партий “Мой шаг” Сурен Оганян представил заявление о прекращении полномочий.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана сообщил первый заместитель мэра Грачья Саргсян.

“Мандат Сурена Оганяна был передан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Диане Керобян”, - сказал Саргсян и поздравил Диану Керобян.

Вице-мэр также отметил, что председатель постоянной комиссии Совета старейшин Еревана по вопросам культуры, образования и социальных вопросов Сатеник Мкртчян также представила заявление о прекращении своих полномочий.