Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 километра

Вулканологи во вторник зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3 километра", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 5 км от вулкана. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.