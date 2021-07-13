Uday: в интернет-магазине Ucom умные гаджеты, оборудование и смартфоны со скидкой до 80%

Всего oдин день, 13 июля, в интернет-магазине Ucom на смартфоны, устройства, умные гаджеты для дома и аксессуары из указанного ассортимента будут действовать скидки до 80%.

“В рамках uDay поспешите приобрести выделенный ассортимент смартфонов и умных гаджетов для каждого члена Вашей семьи. Отмечу, что такие uDay будут иметь частый характер, и наши клиенты смогут регулярно приобретать качественные и современные гаджеты по лучшей цене”, - сообщил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что в рамках uDay покупатели в частности смогут приобрести 44 мм умные часы Apple 4 цвета «серый космос» за 242 165 драмов вместо прежних 284 900 драмов, черные наушники BT Marshall Minor II за 37 900 драмов вместо прежних 49 000 драмов, черный электрический скутер HIPER Slim VX880 за 132 000 драмов вместо прежних 159 9 900 драмов, iPad Wi-Fi в 32 ГБ цвета «серый космос» за 164 000 драмов вместо прежних 204 900 драмов, робот-пылесос Xiaomi Kyvol D3 за 67 000 вместо прежних 84 900 драмов, iPhone 8 в 256 ГБ цвета «серый космос» за 279 900 вместо прежних 339 900 и так далее.