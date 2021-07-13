На вечере «Четыре фортепиано» прозвучат произведения классиков

Государственный камерный оркестр Армении 16 июля в концертном зале «Арам Хачатурян» выступит с концертом под названием «Четыре фортепиано».

Как передает «Арменпресс», в рамках уже полюбившегося проекта оркестр выступит под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ваана Мартиросяна.

В качестве солистов на концерте выступят четыре известных пианиста Элиан Рейес (Бельгия), Кей Саотомэ (Япония), Лог Фавх Кан (Франция) и Ваан Мартиросян. Группа из четырех фортепиано одновременно будет выступать на одной сцене.

В программе произведения Хачатуряна, Вивальди, Штрауса, Прокофьева, Бизе. Большинство композиций обработаны специально для концерта.

Проект «Четыре фортепиано на одной сцене» впервые был представлен в Армении в 2015 году. Он имел большой успех и неоднократно повторялся с участием разных пианистов.