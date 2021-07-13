Ваан Арцруни выступит с сольным концертом «Страна Армения, мечта Армения»

Композитор, автор-исполнитель Ваан Арцруни выступит сольным концертом «Страна Армения, мечта Армения», который состоится 22 июля в концертном зале Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», на вечере прозвучат песни композитора, написанные в разные годы на слова Комитаса, Размика Давояна и на свои стихи.

Оформление сцены студии «Ардян».

Ваан Арцруни - автор-исполнитель, который, оставаясь верным традициям армянской музыки, соединяя национальную, академическую и современную музыку, своим творчеством создает своеобразный жанр и систему ценностей. Он творит в разных жанрах - от камерной музыки до рок и фьюжн, от электронной до симфонической и духовной музыки.