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Ваан Арцруни выступит с сольным концертом «Страна Армения, мечта Армения»

Ваан Арцруни выступит с сольным концертом «Страна Армения, мечта Армения»

Композитор, автор-исполнитель Ваан Арцруни выступит сольным концертом «Страна Армения, мечта Армения», который состоится 22 июля в концертном зале Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», на вечере прозвучат песни композитора, написанные в разные годы на слова Комитаса, Размика Давояна и на свои стихи.

Оформление сцены студии «Ардян».

Ваан Арцруни - автор-исполнитель, который, оставаясь верным традициям армянской музыки, соединяя национальную, академическую и современную музыку, своим творчеством создает своеобразный жанр и систему ценностей. Он творит в разных жанрах - от камерной музыки до рок и фьюжн, от электронной до симфонической и духовной музыки.


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