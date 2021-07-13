КС Армении продолжает заседание по оспариванию результатов выборов в НС

В Конституционном суде Армении продолжается судебное заседание по делу об оспаривании результатов выборов в НС.

Как сообщает «Арменпресс», на данном этапе стороны задают вопросы третьему лицу -представителю партии “Гражданский договор” Рустаму Бадасяну.

На вопрос представителя Национально-христианской партии “Зартонк” Ара Зограбяна, доверяют ли они решениям Конституционного суда, Бадасян ответил: «Решения Конституционного суда являются выраженными правовыми позициями, фактор доверия, думаю, абсолютно неважен, они обязательны для исполнения, эти позиции имеют существенное значение для применения, анализа правовых норм в Армении почти во всех сферах нашей жизни», - ответил Бадасян.

На вопрос, доверяют ли они КС, рассматривающему это дело, Бадасян дал положительный ответ.

Итоги выборов в КС оспорили 4 политические силы. Конституционный суд решил объединить заявления блоков «Айастан», «Честь имею», партий «Зартонк» и «Айоц Айреник» по оспариванию результатов выборов, поскольку они касаются одного и того же вопроса.