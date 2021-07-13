СМИ: число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке превысило 50

Число погибших в результате пожара в понедельник вечером в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 52. Не менее 70 человек удалось спасти, сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, причиной возгорания в ковид-больнице "Имам Хусейн" стало неаккуратное обращение с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. Служба гражданской обороны Эн-Насирии информировала о том, что ей удалось локализовать распространение огня. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. Ранее сообщалось о 40 жертвах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим. Помимо этого, он поручил создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. В свою очередь спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси заявил, что законодательный орган проведет во вторник специальную сессию для обсуждения произошедшего в Эн-Насирии.

Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных с коронавирусом в Ираке. 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.