Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль

Совет старейшин Еревана созвал внеочередное заседание

Совет старейшин Еревана созвал внеочередное заседание

В мэрии Еревана 13 июля началось внеочередное заседание Совета старейшин. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня 9 вопросов. Совет старейшин Еревана примет решение внести изменения в устав Детско-юношеского спортивно-технического центра им. Ашота Гуляна, выделить из административной части резерва бюджета Еревана на 2021 год сумму для села Корнидзор в Сюнике и села Айгедзор в Тавуше, которые имеют самую большую протяженность границы с противником. В повестке дня также проекты по приданию целевого назначения  некоторым земельным участкам, также проекты по бесплатному отчуждению некоторых квартир и земельных участков.


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