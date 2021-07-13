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Женская сборная Армении по баскетболу стартует в подгруппе D Европы

Женская сборная Армении по баскетболу стартует в подгруппе D Европы

В Ереване стартуют встречи подгруппы D челленджерс-турниров чемпионата Европы среди женщин до 20 лет.

Как передает «Арменпресс», соперниками сборной Армении до 20 лет будут сборные Греции, Швейцарии, Украины и Албании.

Матчи пройдут с 13 по 18 июля в бывшем спорткомплексе «Мика».

В этом году формат проведения чемпионата Европы претерпел определенные изменения. Сборная Армении до 20 лет должна была выступать в подгруппе B, однако в связи с эпидемической ситуацией было принято решение провести чемпионат в виде челленджерс-турниров. В соответствии с этим, сборные будут выступать в группах, состоящих из 5-6 команд.


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