Женская сборная Армении по баскетболу стартует в подгруппе D Европы

В Ереване стартуют встречи подгруппы D челленджерс-турниров чемпионата Европы среди женщин до 20 лет.

Как передает «Арменпресс», соперниками сборной Армении до 20 лет будут сборные Греции, Швейцарии, Украины и Албании.

Матчи пройдут с 13 по 18 июля в бывшем спорткомплексе «Мика».

В этом году формат проведения чемпионата Европы претерпел определенные изменения. Сборная Армении до 20 лет должна была выступать в подгруппе B, однако в связи с эпидемической ситуацией было принято решение провести чемпионат в виде челленджерс-турниров. В соответствии с этим, сборные будут выступать в группах, состоящих из 5-6 команд.