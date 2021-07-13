В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, в основном жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди сообщивших о неполадках пользователей 45% испытывают сложности с видео в сторис, 33% жалуется на проблемы с загрузкой ленты новостей и еще 19% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт.