Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6 на Камчатке. Жители ощутили толчки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в точке с координатами 52°60 северной широты, 160°58 восточной долготы, на глубине 33 км. Эпицентр землетрясения находился в 136 км восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки до четырех баллов. По предварительной информации, повреждений нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник было зарегистрировано землетрясение в 154 км от Петропавловска-Камчатского, магнитуда составила 4,9. Оно не ощущалось.